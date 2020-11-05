Замначальника управления образования Брянска: "В школах ситуация с коронавирусом тяжелая и нервная"

Учебные заведения пока не закрывают. Фото: Евгения ГУСЕВА

В брянских школах сложилась непростая ситуация с сезонными простудными заболеваниями, в том числе с коронавирусом. Буквально за полмесяца скончались сразу два педагога школы №39.

23 октября умерла директор этого учебного заведения Наталья Баранова. 3 ноября появилось сообщение о смерти учителя английского языка этой же школы Нины Могуновой. Обеим женщинам еще не было 60 лет.

По городу курсируют упорные слухи, что причиной смертей стал коронавирус. В интернете появилась информация, что сейчас только в 39-й школе на больничном находится около 20 педагогов. Заболевшие есть и среди детей.

Из-за продолжающихся каникул в управлении образования корреспонденту «КП-Брянск» не смогли назвать точного количества заболевших. Сказали, актуальные данные появятся после возвращения детей в классы.

– 20 октября специализированная организация провела в школе №39 санитарную обработку помещений, – рассказали в городском управлении образования. – С 2 ноября учащиеся находятся на каникулах, которые закончатся 9 ноября.

Заместитель начальника управления образования Альберт Малкин отметил, что ситуация с сезонными заболеваниями в школах сейчас тяжелая и нервная. Но учебные заведения пока не закрывают. На карантин отправили только два класса в разных школах. В каких, не уточнили.

По существующим нормативам, если в классе сезонные заболевания выявили у 20 процентов детей, то на карантин отправляют весь класс. Если заболеет от 30 процентов от общего числа учащихся в школе, на карантин уходит все учебное заведение. Подобное в прежние годы в Брянске уже случалось.

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