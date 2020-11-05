Заразившегося коронавирусом брянского экс-замгубернатора забрал самолет МЧС

Фото: группа «Международный аэропорт «Брянск»» в vk.com.

Прилетавший в Брянск из Москвы 3 ноября самолет МЧС России оказался «летающим госпиталем». Как стало известно корреспонденту «КП-Брянск», борт забрал на лечение бывшего заместителя губернатора Анатолия Теребунова.

У бывшего высокопоставленного чиновника диагностировали коронавирус. Ситуацию со здоровьем осложнили имеющиеся у 65-летнего Анатолия Теребунова проблемы с сердцем. Вместе с Анатолием Николаевичем в Москву направили и его супругу, у которой также обнаружили ковид.

Анатолий Теребунов с 2004 по 2014 годы занимал должность заместителя губернатора Брянской области. В настоящее время Анатолий Николаевич возглавляет брянский филиал федерального государственного казенного учреждения «Росгранстрой».

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