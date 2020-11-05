Фото: уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

Истощенной брянской девочке исполнилось восемь лет. Маленькую Ирочку поздравила с днем рождения уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. Имениннице вручили подарки, сотрудники интерната устроили праздничное поздравление.

– Сначала Ирочка долго смотрела на меня, а потом внезапно бросилась на шею, обняла – значит, узнала, – рассказала Инна Мухина. – Так приятно было. Девочка наша поправилась, стала увереннее ходить, а главное - улыбка не сходит с ее лица ни на минуту, она счастлива.

Сейчас малышка находится в Карачевском доме ребенка. Ее состояние значительно улучшилось. Девочка начала говорить, пока это только отдельные слова и имена воспитателей. Но уже и это значительный прогресс.

Органы опеки уже нашли семью, которая выразила желание взять девочку на воспитание. Документы на удочерение подготовили и направили в суд.

Одновременно с этим следственное управление предъявило обвинение бывшим приемным родителям ребенка в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

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