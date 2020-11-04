В брянской семье родилась вторая подряд двойня

Поздравить многодетную семью приехали сотрудники Бежицкой райадминистрации.

В семье Инны Шевцовой и Михаила Юрченкова из Бежицкого района Брянска родилась вторая подряд двойня. Первым двум братьям-близнецам, Илье и Никите, в ноябре исполнится по пять лет. В семье теперь подрастают Диана и Демид, который появились на свет совсем недавно.

- Мы с мужем хотели, чтобы кроме сыновей у нас была бы и дочь, - говорит Инна. - Но мы очень рады, что вместе с Дианочкой появился на свет и Демид. Все дети совершенно разные, у каждого - свой характер.

Семья пять лет назад переехала из Володарского района в Бежицкий. Отец семейства Михаил работает водителем. Инна воспитывает детей. Ей помогает свекровь - Надежда Васильевна.

Семья после рождения второй двойни стала многодетной. Теперь им положены социальные пособия. Это единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка, областной материнский семейный капитал, областной капитал при одновременном рождении двух детей.

- По сведениям ЗАГСа, за 9 месяцев этого года в Бежицком районе города Брянска на свет появились 1146 детей, - говорят в пресс-службе Бежицкой районной администрации. - Из них 477 перворожденных детей, третьих и последующих детей – 207.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».