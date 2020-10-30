В Брянске презентовали инновационные павильоны сети «Союзпечать»

Комплектация и технологическая насыщенность отличает брянскую новинку от ее российских собратьев.

В Брянске крупнейшая региональная сеть по реализации печатной продукции «Союзпечать» анонсировала масштабное обновление. В пятницу, 30 октября, в сквере Карла Маркса прошла презентация инновационного павильона. Это не просто обновленный дизайн, а принципиально иной подход к продаже печатной продукции. Новые павильоны представляют собой современные мини-маркеты, работающие в формате «open space».

В Брянске уже действует шесть таких объектов, еще один открылся в Клинцах. До конца ноября в области появятся семь подобных павильонов. Три из них будут работать в Брянске, по одному – в Стародубе, Клинцах и Трубчевске. Постепенно такой формат торговли введут во всей брянской сети «Союзпечать».

Открывшийся в пятницу, 30 октября, в сквере Карла Маркса павильон оснащен точкой раздачи бесплатного Wi-Fi и камерой наружного видеонаблюдения. Изображение с нее будут транслировать в интернет для свободного просмотра. Комплектация и технологическая насыщенность отличает брянскую новинку от ее российских собратьев. В стране пока что ничего похожего нет, даже в столицах.

Торговые точки оборудованы мультимедийными экранами, работающими на базе сервиса «Ростелеком Экраны». Современные технологии позволяют рассказывать потенциальным покупателям о продукции, а также демонстрировать социальную рекламу.

– В брянской «Союзпечати» работают около 150 человек, – рассказал директор ООО «Региональный центр дистрибуции прессы» Виктор Киселев. – Торговая сеть еженедельно реализует свыше 300 наименований газет и журналов. В месяц на продажу выставляют более 600 периодических изданий.

В павильонах брянской «Союзпечати» можно купить практически все региональные газеты и журналы. Представлен широкий ассортимент художественной, в том числе детской литературы. Также можно приобрести сопутствующие товары: игрушки, канцелярию, шоколад, безалкогольные напитки и многое другое.

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