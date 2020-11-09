В Брянске построили только 60 из 366 запланированных мусорных площадок

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В Брянске из 366 запланированных мусорных площадок полноценно оборудовали только 60, то есть шестую часть от общего числа. А потому муниципальные контракты с недобросовестными подрядчиками расторгают. Один из трех добровольно сложил с себя полномочия, второй устраняет недоделки, выплачивая неустойку за срыв, а третий отстаивает правоту в суде. Об этом сообщили на недавнем совещании в мэрии.

В обсуждении участвовали представители коммунальной сферы. Одной из ключевых вопросов стал сбор и вывоз бытовых отходов на территории города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Всего в 2020-м в Брянске должны обустроить 366 контейнерных площадок. Право на проведение таких работ получили сразу три фирмы. 105 участков в Бежицком и Советском районах закрепили за ООО «Капитал-строй», еще 87 – в Володарском районе и Фокинке – за ООО «УК Город», еще 30 – за ООО «Строй-Рус». Суммы заключенных контрактов составили 21,7 миллионов рублей, 6,7 миллионов рублей и 2,9 миллионов рублей соответственно.

– Однако запланированную работу подрядчики не выполнили в полном объеме, – говорят в мэрии. – Полностью сделанными оказались только 60 площадок. При этом в 151 месте сбора мусора оказались залиты лишь бетонные основания.

Из-за срыва сроков исполнения контрактов городской комитет по ЖКХ был вынужден обратиться в суд. Иск рассмотрел Арбитражный суд и его удовлетворил. В итоге контракт с ООО «Капитал-строй» расторгли. Однако подрядчик не согласился с этим и подал встречное исковое заявление. Это затянуло процедуру расторжения. «Строй-Рус», в свою очередь, добровольно отказался от контракта и выплачивает штрафные санкции. А третий подрядчик продолжает свою работу, оплачивая неустойку.

По уточненным данным, по объектам вновь провели торги. Их выиграла организация «Фриз». Ей доверено обустройство 25 контейнерных площадок. Сумма этого контракта – немногим больше 2,45 миллионов рублей. По остальным объектам решение примут позже: сначала следует документально расторгнуть действующие контракты с недобросовестными подрядчиками.

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