Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 ноябре 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 1 ноября зарегистрировали 12786 заболевших коронавирусом. 9404 из них уже выздоровели. За последние сутки диагноз поставили 153 пациентам. За 24 часа выполнили 3209 тестов.

Еще четыре человека скончались от опасной инфекции. Общее число смертей от коронавируса в регионе - 64.

Больше всего заболевших в Брянске - почти 5500 человек. На втором и третьем месте - соседние Брянский и Дятьковский районы.

В брянских коронавирусных госпиталях построят емкости для сжиженного кислорода. Одна такая емкость заменяет 500 баллонов. Столько в сутки используют в Брянской областной больнице. А всего в Брянской области тратят 1200 баллонов кислорода в сутки. Кислород - один из основных компонентов стационарного лечения.

В облбольнице для лечения коронавируса используют плазмоцитоферез. Но этот метод подходит не для всех категорий пациентов.

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