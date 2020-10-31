В Брянской области смертность в два раза превысила рождаемость

По данным на 1 сентября 2020 года, в Брянской области живет 1 миллион 188,9 тысячи человек. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области за восемь месяцев с начала года смертность в два раза превысила рождаемость. Данные за январь-август 2020 года опубликовали в Брянскстате.

В регионе умерли 12544 человека. Это на 561 смерть больше, чем за тот же период в 2019 году. За тоже время в Брянской области родилось 6228 детей. Эта цифра тоже меньше предыдущей. За восемь месяцев прошлого года детей родилось на 458 больше.

В регионе возросла младенческая смертность. С января по август скончался 31 ребенок до одного года. В прошлом году таких смертей было на восемь меньше - 23.

В регионе заключили на 1374 браков меньше. В этом году - только 3650 против 5024 в прошлом.

Насколько это связано с эпидемией коронавируса, специалисты еще будут оценивать. Несколько месяцев молодожены не могли сыграть свадьбу, ЗАГСы и рестораны были закрыты. К 1 сентября, по данным оперативного штаба, от коронавируса умерли 35 брянцев.

По данным на 1 сентября 2020 года, в Брянской области живет 1 миллион 188,9 тысячи человек. Численность населения региона с начала года уменьшилась на 3,6 тысячи человек или на 0,3 процента.

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