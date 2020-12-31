Брянский губернатор поручил чиновникам разработать законные меры для поддержки добросовестных распространителей прессы. А также устранению с рынка злостных нарушителей.Вопрос об обеспечении жителей Брянской области прессой на пресс-конференции Александру Богомазу задал директор ООО \\"КП-Брянск\\" Виктор Киселев.- Некоторые владельцы киосков и павильонов для продажи прессы не соблюдают условия аукционов, - сказал Виктор Владимирович. - Наблюдается грубое нарушение утвержденного ассортимента перечня товаров, которые можно продавать в киосках с прессой.Фактически получается, что на предназначенных для прессы местах торгуют табаком и бакалеей. А газет и журналов - ассортимент довольно скудный. Хотя по условиям аукциона, в торговой точке должно быть не меньше 60 процентов прессы.- В данных киосках пресса является прикрытием для основной торговли, - говорит Виктор Киселев. - Продаются в них зачастую нелегальные сигареты и пиво. Проверки этих точек носят эпизодический характер. Органы муниципального контроля пассивны в этом вопросе. Владельцы чувствуют свою безнаказанными.Губернатор поручил городским властям решить этот вопрос.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».