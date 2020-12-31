Работникам Новозыбковского машиностроительного завода выплатили аванс. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. Сотрудники не получали деньги в течение всего 2020 года.Завод проходит процедуру банкротства. Пытаются реализовать имущество предприятия. Новозыбковский завод может стать площадкой под промышленный парк, куда пытаются привлечь инвесторов.- Ситуация была на постоянном контроле в правительстве области, - говорят в пресс-службе. - Новозыбковский машиностроительный завод рассматривается как потенциальная инвестиционная площадка для реализации нескольких проектов, в том числе и белорусским предприятием «Амкодор».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».