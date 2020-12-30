Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» поздравили воспитанников Мглинской специальной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с Новым годом и Рождеством. Над этим учреждением Брянскэнерго шефствует уже более пятнадцати лет.В этом году 40 мальчишек и девчонок, для которых стали родными стены Мглинской школы – интерната, получили от энергетиков поздравления с наступающими праздниками и сладкие подарки. В связи с действующими в Брянской области ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сотрудники филиала не смогли лично присутствовать на утреннике у ребят. Подарки и поздравления ребятам переданы через руководителя учреждения.«Поддержка воспитанников Мглинской школы – интерната – добрая традиция, которая существует в Брянскэнерго уже много лет. Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, как никто другой нуждаются в нашей защите и поддержке. Поэтому, несмотря на внешние обстоятельства, Брянскэнерго находит возможность оказать им необходимую помощь, а в преддверии Нового года – поздравить с самыми волшебными праздниками в году и передать подарки», - отметил директор Брянскэнерго Александр Косарим.