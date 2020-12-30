Первичная профсоюзная организация «Брянскэнерго» (ППО) подвела итоги смотра-конкурса \\"Лучший РЭС\\". По итогам работы в 2020 году лучшим признан Жуковский район электрических сетей (РЭС).В качестве главного оценочного критерия при определении победителя во внимание принималась активность вовлечения сотрудников подразделений в профсоюзную деятельность. А также выполнение производственных показателей: планов ремонтных работ на объектах распределительной сети и потерь электроэнергии в сетях 10-0,4 кВ/РСК, успехи в оказании дополнительных услуг. В 2020 году все сотрудники Жуковского РЭС стали членами профсоюза. Руководителю этого подразделения Сафронову Сергею Александрович вручен диплом победителя и специальный приз от ППО \\"Брянскэнерго\\".В конкурсе на звание «Лучший РЭС», организуемом ППО Брянскэнерго, традиционно принимают участие все 27 РЭС филиала. Он проводился ежегодно. Его цель - выявление, поощрение, пропаганда и распространение передового опыта наиболее эффективно функционирующих РЭС филиала.