В брянском городе Клинцы под Новый год начали рубить вековые сосны у стадиона \\"Труд\\". Об этом рассказали жители города в социальных сетях.Активисты пишут, что с 1992 года парковый лес является памятником природы. И спрашивают у чиновников, зачем уничтожают зеленую зону в городе. Свое обращение общественники направили в природоохранную прокуратуру.По слухам, в этом месте должны возвести здание под боксерскую школу. Горожане сообщают, что стадион \\"Труд\\" давно зарос травой.В Клинцах при каждом ремонте общественных пространств вырубают большое количество взрослых деревьев. При этом взамен высаживают маленькие саженцы, которые не всегда приживаются. Из последних примеров - городской парк Воровского и территория у нового кафедрального собора.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».