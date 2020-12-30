В Брянской области на час ночи 30 декабря 2020 года коронавирусом заболел 201 житель региона. Выздоровели 206 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 22735 человек подтвердили диагноз, вылечились 20619 жителей области, умерли 216 пациентов.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 101 человека. В Брянском районе заболели 63 жителя, в Брасовском – 13, в Стародубском – 8. Всего ковид за минувший день обнаружили в 13 муниципалитетах.В Брянске вручили памятные медали общероссийского общественного движения «Россия православная» врачам, работающим в «красной зоне». За профессионализм, проявленный в борьбе с COVID-19, наградили заведующую пульмонологическим отделением Брянской областной больницы №1 Ларису Кулешову и медсестру хирургического отделения Брянской городской больницы №4 Наталью Гирину.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».