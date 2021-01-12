В Брянской области в прошлом году увеличился уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения. Он составил 1264,6 преступлений, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В 2019-м этот показатель был равен 1197,2 преступлениям.Самыми криминальными в области девять районов: Володарский, Советский, Фокинский, Брянский, Жирятинский, Карачевский, Унечский, Суражский и Севский. Здесь уровень преступности превысил среднеобластной.В Брасовском, Клетнянском, Новозыбковском, Трубчевском районах отметили самый низкий уровень преступности.На 21,2 процента сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и составило 197. В прошлом году – 250. Рост подростковой преступности особо отметили в Володарском, Клинцовском, Новозыбковском, Почепском, Суземском, Мглинском, Карачевском, Навлинском, Комаричском районах. Число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, сократилось на 27,6 процента и составило 189. В прошлом году - 261.Всего правоохранители зарегистрировали 15178 преступлений. Это на 5,6 процентов больше, чем в 2019-м. Наибольший рост отметили в Суражском и Красногорском районах.Зато на 2,3 процента сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. В числе зарегистрированных их удельный вес составил 18,6 процента.45,4 процента составили преступления небольшой тяжести. 36 процентов – преступления средней тяжести. Число зарегистрированных убийств сократилось на 7,1 процента и составило 52. В прошлом году – 56. За год раскрыли 55 убийств. Раскрываемость составила 96,5 процента.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».