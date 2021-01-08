В 2021 году в Брянской области намечают провести масштабные работы по ремонту дорог регионального значения. В план включили 10 объектов, протяженностью более 35 километров. Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.Обещают отремонтировать дороги в Дятьковском и Брянском районах. Также в Трубчевском, Погарском, Комаричском, Жирятинском и Суземском.В планах и ремонт на более 40-ка автодорогах областного центра. Их общая протяженность составит более 30,1 километра.Кроме этого продолжат строить автодорогу-защитную дамбу Брянск I-Брянск II. Она соединит Фокинский, Володарский и Советский районы. Напомним, что решением брянского губернатора дорога перепроектирована их четырехполосной в шестиполосную. Это позволит увеличить ее пропускную способность на 33 процента.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».