Уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина исполнила рождественское желание 9-летнего Кости Б. из Брянска. Мальчик болен онкологией. На Рождество он попросил комплекты покрышек для профессиональной музыкальной установки.Долгожданный подарок ребенок получил в рамках всероссийской акции «Дари радость на Рождество» . В Брянской области она проходит по благословению Митрополита Брянского и Севского Александра.- Костик относится к категории онкобольных детей, прошел длительный курс лечения, - пишет на своей страничке в соцсетях уполномоченный по правам ребенка. - Сейчас он дома со своими близкими, но, к сожалению, из-за перенесенной болезни ребенок видит окружающий мир только одним глазом.Родители Кости разделяют и поддерживают его интерес к музыке. Особенно желание учиться игре на барабанах. У мальчика уже есть первые успехи. В будущем он мечтает стать музыкантом.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».