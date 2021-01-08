В брянском Дятьково местные мастера по старым рисункам воссоздали Хрустальный иконостас в храме в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Об этом сообщили на официальной странице правительства Брянской области ВКонтакте.Хрустальный иконостас в Дятьково издавна называли восьмым чудом света. Аналогов не было во всем мире. После революции храм разрушили вместе с иконостасом.Но в начале XXI века возвели новый.- Поистине восьмое чудо света! - пишут восторженные пользователи соцсетей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».