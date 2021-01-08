В Советском районе Брянска на проспекте Станке Димитрова дорожники начали устранять выбоины в районе областной больницы. Место проведения работ не огородили предупреждающими знаками. Это стало опасной ловушкой для автомобилистов, сообщают в соцсетях.— Наделали ям и бросили! - жалуются водители. - В темное время их не видно. А предупредить об опасности хотя бы конусами они, видимо, не додумались.Из-за этого автомобили получают серьезные повреждения. Автомобилисты надеются, что выбоины все же в скором времени устранят.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».