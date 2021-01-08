В Брянской области на час ночи 8 января 2021 года зафиксировали 198 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 24539.За последние 24 часа опасную инфекцию побороли 140 брянцев. Их повторные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех вылечившихся от коронавируса в регионе – 22112. Новых смертей от коронавируса не зарегистрировали. Их по-прежнему 218.Наибольшее число новых случаев – на счету Брянска (96). На второй строчке оказался Стародубский район с 34 заболевшими. А замкнули ТОП-5 Брянский (32), Погарский (11) Навлинский(7) районы. Там прибавилось 32, 11 и 7 ковид-пациентов соответственно.Сейчас первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом «Ковид-19» выглядит следующим образом: Брянск (9766), Брянский район (3192), Дятьковский район (1016).В брянских лаборатория за сутки выполнили 2080 тестов на коронавирус. А их суммарное число составило 377282.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».