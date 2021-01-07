В Брянской области с девяти вечера 7 января до девяти вечера 8 января синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Жителей области также предупреждают о тумане, гололеде, налипании мокрого снега и гололедице.Ночью температура воздуха от минус 3 до плюс двух градусов. Днем - от 0 до плюс 5 градусов.Ночью ветер будет дуть в юго-восточном направлении, днем в юго-западном со скоростью 7-12 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.Такие погодные условия могу осложнить ситуацию на дорогах. Поэтому Управление автомобильных дорог Брянской области просит водителей и пешеходов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».