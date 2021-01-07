В Брянской области на час ночи 7 января 2021 года зафиксировали 199 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех ковид-положительных с начала пандемии достигло 24341. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился (примерно на 0,02). Его обновленная величина равна 0,97.За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 129 брянцев. Их повторные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших «Ковид-19» в регионе теперь 21972. Это почти 90,3 процента от общего числа инфицированных. Новых смертей от коронавируса не произошло. Их по-прежнему 218.Наибольшее число новых случаев – на счету Брянска (36). На второй строчке оказался Дятьковский район с 28 заболевшими. А замкнули ТОП-5 Брянский (16), Клетнянский, Брасовский (16) и Мглинский (14) районы. Там прибавилось 16, 16 и 14 ковид-положительных соответственно.Сейчас первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом «Ковид-19» выглядит следующим образом: Брянск (9670), Брянский район (3160), Дятьковский район (1016).В брянских лаборатория за сутки выполнили 1299 тестов на коронавирус. А их суммарное число превысило 375,2 тысяч.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».