В Брянске взлетели цены на услуги такси в пятницу, 1 января. Особенно дорого обходятся поездки на небольшие расстояния. Информация об этом появилась в соцсетях. И ее же «Комсомолке» подтвердили читатели.Стоимость поездок выросла, как минимум, у двух перевозчиков - «Яндекс. Такси» и «Городского».- Нужно было доехать от улицы Жилстоя в Фокинском районе до мясокомбината, - рассказывает «Комсомольской правде» в Брянске» местная жительница Елена. - Решила воспользоваться услугами такси. Цена «Яндекса» ошеломила. 216 рублей! Обычно добираюсь до нужного места по минимальной стоимости в 90 рублей. Причем по счетчику получается еще дешевле.По словам горожанки, подобная цена выскочила и у «Двоек».Любопытно, сильно подорожали в праздничный день только поездки на короткие расстояния. А вот уехать, например, из Фокинского района в Советский можно по относительно приемлемой цене.- Около 13.00 вызывала «Яндекс. Такси», - рассказывает другая читательница «Комсомолки», Ольга - Ехала от улицы Богдана Хмельницкого до Советской. Заплатила 283 рубля. Это рублей на 60-70 дороже обычного. Но ведь и день праздничный. Надо учитывать…Ситуацию «Комсомольской правде» в Брянске» прокомментировал таксист «Яндекс. Такси» Николай. В первую очередь, водитель припомнил сильную гололедицу 14 декабря.- Да, действительно, тогда цены взлетели в разы. Я, например, предпочел остаться дома. Я не самоубийца! У меня почти 40-летний водительский стаж. Но на дороге много неопытных автомобилистов. Плюс культура вождения в городе оставляет желать лучшего...Собеседник отметил, что в непогоду и праздники, как правило, на линии выходят те, кто работает на чужом автомобиле и ему нужно «отбивать» аренду. Риски выше, спрос выше, соответственно и стоимость услуги растет.- То же самое произошло и сегодня, 1 января, - подытожил таксист Николай. - Выживаем как можем.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».