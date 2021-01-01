В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 января 2021 года 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 204 жителя региона. Выздоровели 266 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 23343 человек подтвердили диагноз, вылечились 21566 жителей области, умерли 216 пациентов.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 83 человек, в Брянском районе – у 50. В Дятьковском районе заболели 39 жителей, в Брасовском – 8, в Комаричском – 7. Всего ковид за минувший день обнаружили в 16 муниципалитетах.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 января 2021 года:— Брянск – 9303 (+83)— Брянский район – 2985 (+50)— Дятьковский район – 986 (+39)— Карачевский район – 764 (+1)— Клинцы – 605— Комаричский район – 589 (+7)— Жуковский район – 553— Трубчевский район – 552— Стародубский район – 547 (+1)— Выгоничский район – 497 (+1)— Брасовский район – 485 (+8)— Новозыбков – 478— Унечский район – 437— Навлинский район – 427— Сельцо – 381— Фокино – 370— Климовский район – 346 (+1)— Погарский район – 333— Мглинский район – 310 (+1)— Почепский район – 309 (+1)— Клинцовский район – 301 (+3)— Дубровский район – 295 (+1)— Суземский район – 275— Клетнянский район – 221 (+2)— Гордеевский район – 195 (+4)— Красногорский район – 169— Суражский район – 161— Севский район – 133— Злынковский район – 131— Жирятинский район – 96 (+1)— Рогнединский район – 58— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».