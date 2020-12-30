В Брянске опровергли слухи о начале поиска нового тренера в местный футбольный клуб «Динамо». Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», пока речи о смене руководителя не идет. И никаких действий не предпринимается.Информация о начале поиска нового наставника в «Динамо-Брянск» просочилась в региональные СМИ в среду, 30 декабря. Сообщалось, что начались переговоры с Валерием Петраковым, который уже тренировал брянский клуб. И при нем сине-белые достигли своего наивысшего результата – 5 места в ФНЛ.Однако в реальности это не соответствует действительности. Пока никакую работу по поиску нового тренера в «Динамо» не ведут. Футболисты завершили первую часть сезона Олимп-Первенство ФНЛ 2020/21 и ушли на каникулы. 11 января у них начнутся сборы: сначала в Брянске, а затем – ориентировочно, с 18-го числа – в Кисловодске. В Ставропольском крае брянцы пробудут три недели.Сборы и вторая часть престижного турнира пройдет под руководством нынешнего тренера «Динамо» Александра Горбачева. Контракт с ним действует до конца мая. Решение о судьбе тренера примут позже. Ключевую роль сыграет успешность участия сине-белых в Футбольной национальной лиге.Кстати, первую часть ФНЛ брянские спортсмены завершили с 28 очками и 16-й строчкой в турнирной таблице. Серию игр возобновят в конце февраля. Первым соперником «Динамо» станет «Спартак-2». Встреча будет выездной.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».