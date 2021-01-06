В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 199 жителей региона. Выздоровели 129 пациентов, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 24341 человека подтвердили «Ковид-19», вылечились 21972 жителя области, умерли 218 пациентов.В Брянске выявили больше всего новых заболевших: здесь подтвердили 36 случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту оказался Дятьковский район с 28 случаями, на третьем - Брянский с 20-ю. А замкнули ТОП-6 Клетнянский, Брасовский, Мглинский районы. Там за сутки выявили 16, 16 и 14 ковид-положительных соответственно. Всего опасную инфекцию за минувший день обнаружили в 15 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 января 2021 года:— Брянск – 9670 (+36)— Брянский район – 3160 (+20)— Дятьковский район – 1016 (+28)— Карачевский район – 800 (+7)— Комаричский район – 634 (+13)— Клинцы – 605— Трубчевский район – 575— Жуковский район – 554— Стародубский район – 549— Выгоничский район – 532 (+12)— Брасовский район – 522 (+16)— Новозыбков – 493 (+5)— Навлинский район – 472 (+13)— Унечский район – 448 (+10)— Сельцо – 397— Климовский район – 387 (+1)— Фокино – 370— Погарский район – 336— Мглинский район – 330 (+14)— Почепский район – 315— Клинцовский район – 301— Дубровский район – 298— Суземский район – 283— Клетнянский район – 238 (+16)— Гордеевский район – 198 (+3)— Красногорский район – 169— Суражский район – 176 (+5)— Злынковский район – 170— Севский район – 138— Жирятинский район – 96— Рогнединский район – 58— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».