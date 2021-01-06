В Брянской области на час ночи 6 января 2021 года коронавирусом заболели 197 жителей. Выздоровели 133 пациента, двое умерли.В целом с начала пандемии в регионе у 24142 человек подтвердили диагноз, вылечились 21843 жителя области, умерли 218 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1484 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 373999 раз.Новые случаи зафиксировали в 17 городах и районах. В лидерах по приросту заболеваемости - Брянск (53), Злынковский (39), Климовский (37), Брянский (25) районы, Сельцо (13).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».