В Брянске избрали меру пресечению директору лицея №27 и депутату горсовета Игорю Афонину, а также двум его заместителям в образовательном учреждении. Всех отправили под домашний арест, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.Напомним, накануне троим подозреваемым предъявили обвинение по статье \\"Мошенничество\\". По версии следствия, в течение восьми лет директор лицея и два его заместителя получали зарплату за сотрудников, устроенных только на бумаге.Следователи предполагают, что директор и два его зама похитили не меньше 1,26 миллиона рублей за все это время. Эти деньги выделили из городского бюджета на зарплату работникам. Получается, на троих подозреваемые получали чуть больше 12 тысяч в месяц.Игоря Афонина задержали в понедельник, 21 декабря. Во вторник стало известно о том, что по уголовному делу проходит и его сын.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».