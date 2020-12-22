Амбулаторно лечатся 3426 человек. Фото: Антон ФОКИН

В Брянской области 116 больных коронавирусом находятся в реанимации, 78 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего на сегодняшний день в больницах находятся 1447 человек. Свободными остаются 818 коек.

Амбулаторно лечатся 3426 человек. За все время бесплатные лекарства от коронавируса получили 10 тысяч амбулаторных пациентов. В регионе круглосуточно работают пять КТ-центров. На вызовы выезжают 130 бригад скорой помощи, рассказали на заседании оперативного штаба.

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