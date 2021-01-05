В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 197 жителей региона. Выздоровели 133 пациента, зафиксировали две новые смерти, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 24142 человек подтвердили «Ковид-19», вылечились 21843 жителя области, умерли 218 пациентов.В Брянске выявили больше всего новых заболевших: здесь подтвердили 53 случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту оказался Злынковский район с 39 случаями, на третьем - Климовский с 37-ю. А замкнули ТОП-5 Брянский район и Сельцо. Там за сутки выявили 25 и 13 новых ковид-положительных соответственно. Всего опасную инфекцию за минувший день обнаружили в 17 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 января 2021 года:— Брянск – 9634 (+53)— Брянский район – 3140 (+25)— Дятьковский район – 988 (+1)— Карачевский район – 793 (+2)— Комаричский район – 621 (+1)— Клинцы – 605— Трубчевский район – 575 (+4)— Жуковский район – 554 (+1)— Стародубский район – 549— Выгоничский район – 520 (+1)— Брасовский район – 506 (+7)— Новозыбков – 488 (+2)— Навлинский район – 459 (+2)— Унечский район – 438— Сельцо – 397 (+13)— Климовский район – 386 (+37)— Фокино – 370— Погарский район – 336— Мглинский район – 316— Почепский район – 315 (+1)— Клинцовский район – 301— Дубровский район – 298 (+3)— Суземский район – 283— Клетнянский район – 222— Гордеевский район – 195— Красногорский район – 169— Суражский район – 171 (+5)— Злынковский район – 170 (+39)— Севский район – 138— Жирятинский район – 96— Рогнединский район – 58— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».