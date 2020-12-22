Наталья Назарова вернулась руководителем в Брянское троллейбусное управление

Бежицкого депо больше не существует. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Наталья Назарова, по всей видимости, вернется на должность директора Брянского троллейбусного управления. Во вторник, 22 декабря, она принимала дела на предприятии, рассказали "КП-Брянск" работники.

Многие сотрудники не довольны новым назначением. Они собираются написать коллективное обращение. В нем указать "заслуги" прошлого директора Натальи Назаровой. Она руководила предприятием с 2015 по февраль 2020 года. За это время троллейбусное управление лишилось депо в Бежицком районе Брянска, части популярных и прибыльных маршрутов. Работники постоянно сталкивались с задержкой зарплаты.

После проверки МУПа Контрольно-ревизионным управлением Брянской области не досчитались 12 миллионов рублей. Наталья Назарова спешно уволилась и уехала в Москву, пишут работники управления.

Коллектив управления хорошо оценил работу и. о. директора Сергея Савина. Во время эпидемии коронавируса городу не удалось купить новые троллейбусы, но старые продолжают выходить на линии и перевозить горожан.

- Я оцениваю Наталью Ивановну как грамотного специалиста, - рассказал "КП-Брянск" начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков. - Но окончательное решение будет принимать глава горадминистрации.

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