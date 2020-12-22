Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 декабря 2020 года

В Брянске за неделю составили 17 протоколов об административных правонарушениях на безмасочников. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 22 декабря 2020 года коронавирусом заболели 197 жителей региона. Выздоровели 48 пациентов, умерли 5 человек. В целом с начала пандемии в регионе у 21121 человека подтвердили диагноз, вылечились 18868 жителей области, умерли 207 пациентов.

В Брянске за прошедший день подтвердили 113 новых случаев коронавируса. В Брянском районе выявили 45 заболевших, в Брасовском районе – 8, в Клетнянском районе – 7, в Сельцо – 6. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 15 муниципалитетах.

В Брянской области из-за распространения коронавируса продлили запрет на посещение подростками торговых центров без сопровождения взрослых. Он действовал до 22 декабря, теперь его продлили до 22 января. Ранее до 3 января в регионе продлили самоизоляцию для пенсионеров.

В Брянске за неделю составили 17 протоколов об административных правонарушениях на безмасочников. В городе продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. В них участвуют представители городского отдела торговли, регионального управления потребительского рынка, райадминистраций и полицейские.

В ночь с 18 на 19 декабря комиссия также проверила, соблюдают ли в областном центре режим работы до 23.00. Для этого визитеры посетили полсотни кафе и ресторанов. Проигнорировавших предписание оперштаба не обнаружили.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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