Днем 22 декабря обещают от восьми до трех мороза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Брянских водителей предупредили о резком понижении температуры вечером в понедельник, 21 декабря. Такая погода может усложнить ситуацию на дорогах. Ночью обещают до минус 11 градусов мороза. Днем прогнозируют от минус восьми до минус трех градусов.

Ночью пройдет небольшой снег, днем осадков не ожидают, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Остается надеяться, что неблагоприятные погодные условия не пропустят коммунальщики и вовремя обработают проезжую часть реагентами.

- Для контроля за региональными и межмуниципальными дорогами организовали круглосуточную работу диспетчерской службы, - говорят в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области. - Информация о неблагоприятных погодных условиях передается в технические службы управления и в подрядные организации.

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