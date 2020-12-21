Танк Т-34 из сквера Морозова в Брянске хотели вернуть заводу

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Танк Т-34, установленный в сквере имени Александра Морозова в Бежице, хотели вернуть в собственность 85-го ремонтного завода. Но Арбитражный суд отказался удовлетворить иск конкурсного управляющего, сообщают в пресс-службе.

Машину передали Бежицкой районной администрации по договору хранения с экспонированием. Вместе с танком к предметам хранения относятся 296 экспонатов. Это знамена, макеты орденов и памятных знаков, стенды с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, мемориальные доски, модели и макеты военной техники.

Все это передали районной администрации для выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сам завод проходит процедуру банкротства. Конкурсный управляющий потребовал вернуть все экспонаты, в том числе и танк Т-34, чтобы включить его в конкурсную массу. Но ему отказали.

В суде решили, что предметы экспонирования являются историческим наследием. Доступ к ним должны иметь все желающие. А так как территория завода и музей закрыты для посещения, танк останется в сквере в Бежицком районе.

«Требование конкурсного управляющего о возврате указанного имущества, в том числе Танка Т-34, с целью его включения в конкурсную массу, не может быть удовлетворено, как умаляющее значение подвига народа при защите Отечества», - говорится в решении Арбитражного суда Брянской области.

Решение пока не вступило в законную силу.

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