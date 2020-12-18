В брянской Клетне майора полиции осудили на пять лет за превышение полномочий

Судебная коллегия рассмотрела дело повторно и увеличила обвиняемому срок до пяти лет колонии общего режима. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянской области оперативники регионального УФСБ пресекли противоправную деятельность начальника отдела уголовного розыска отдела полиции «Клетнянский» межмуниципального отдела МВД «Жуковский». Его заподозрили в превышении должностных полномочий.

Следствие установило, что руководитель подразделения уговорами и подкупом склонил подозреваемого и свидетеля к даче заведомо ложных показаний, что стало причиной возбуждения уголовного дела.

Помимо этого, имея доступ к информации о проверках миграционного законодательства, данный полицейский длительное время сообщал об этом жительнице Клетнянского района, которая незаконно регистрировала у себя дома иностранцев.

В отношении майора полиции завели уголовное дело. Клетнянский районный суд признал его виновным. Обвиняемому дали три года шесть месяцев колонии общего режима и лишили звания «майор полиции». Однако осужденный приговор обжаловал.

Судебная коллегия рассмотрела дело повторно и увеличила обвиняемому срок до пяти лет колонии общего режима. В остальном приговор остался без изменений и уже вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

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