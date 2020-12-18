В Брянске даже зимой не прекращают строить новую дорогу

На объекте запланирована организация двух транспортных колец. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске продолжается строительство новой автодороги – защитной дамбы Брянск-1 – Брянск-2. Общая протяженность дороги – 5,4 километра. Стоимость трассы – около двух миллиардов рублей.

На объекте запланирована организация двух транспортных колец. Одно на пересечении с проспектом Московским, другое – за строящимся мостом через Снежеть. От этого моста сделают ответвление в сторону улицы Калинина протяженностью 648 метров.

Через реку Десну построят новый мост длиной 270 метров взамен старого понтонного. Новая трасса выйдет к существующему кольцу на пересечении улиц Никитина и Речная, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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