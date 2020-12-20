Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 203 жителя региона. Выздоровели 160 пациентов, умерли 9 человек, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 20924 человека подтвердили диагноз, вылечились 18820 жителей области, умерли 193 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2478 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 335345 раз.
В Брянске на этот раз подтвердили 21 новый случай коронавируса. Лидером по числу заболевших стал Дятьковский район. Здесь за сутки подтвердили 40 новых случаев. 28 заболевших коронавирусом выявили в Почепском районе. По 16 случаев обнаружили в Стародубском и Навлинском районах. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 17 муниципалитетах. Заболел также один иногородний.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 декабря 2020 года:
— Брянск – 8441 (+21)
— Брянский район – 2552 (+16)
— Дятьковский район – 904 (+40)
— Карачевский район – 675 (+10)
— Клинцы – 559
— Жуковский район – 518 (+11)
— Комаричский район – 517 (+6)
— Трубчевский район – 494 (+5)
— Стародубский район – 481 (+16)
— Новозыбков – 446
— Выгоничский район – 430
— Унечский район – 403
— Брасовский район – 393
— Навлинский район – 385 (+16)
— Сельцо – 354
— Фокино – 353 (+5)
— Климовский район – 317
— Погарский район – 315
— Мглинский район – 285 (+9)
— Почепский район – 281 (+28)
— Клинцовский район – 273
— Суземский район – 251 (+9)
— Дубровский район – 244 (+7)
— Клетнянский район – 199 (+1)
— Суражский район – 145
— Красногорский район – 137
— Злынковский район – 130
— Гордеевский район – 128
— Севский район – 121 (+1)
— Жирятинский район – 94
— Рогнединский район – 52 (+1)
— Иногородние – 47 (+1).