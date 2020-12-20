Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 203 жителя региона. Выздоровели 160 пациентов, умерли 9 человек, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 20924 человека подтвердили диагноз, вылечились 18820 жителей области, умерли 193 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2478 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 335345 раз.

В Брянске на этот раз подтвердили 21 новый случай коронавируса. Лидером по числу заболевших стал Дятьковский район. Здесь за сутки подтвердили 40 новых случаев. 28 заболевших коронавирусом выявили в Почепском районе. По 16 случаев обнаружили в Стародубском и Навлинском районах. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 17 муниципалитетах. Заболел также один иногородний.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 декабря 2020 года:

— Брянск – 8441 (+21)

— Брянский район – 2552 (+16)

— Дятьковский район – 904 (+40)

— Карачевский район – 675 (+10)

— Клинцы – 559

— Жуковский район – 518 (+11)

— Комаричский район – 517 (+6)

— Трубчевский район – 494 (+5)

— Стародубский район – 481 (+16)

— Новозыбков – 446

— Выгоничский район – 430

— Унечский район – 403

— Брасовский район – 393

— Навлинский район – 385 (+16)

— Сельцо – 354

— Фокино – 353 (+5)

— Климовский район – 317

— Погарский район – 315

— Мглинский район – 285 (+9)

— Почепский район – 281 (+28)

— Клинцовский район – 273

— Суземский район – 251 (+9)

— Дубровский район – 244 (+7)

— Клетнянский район – 199 (+1)

— Суражский район – 145

— Красногорский район – 137

— Злынковский район – 130

— Гордеевский район – 128

— Севский район – 121 (+1)

— Жирятинский район – 94

— Рогнединский район – 52 (+1)

— Иногородние – 47 (+1).