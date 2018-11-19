Фото дня - Брянск

В Брянске убирают первый снег
Пожарная часть №1 на улице Советской в Брянске.
В Брянске прошла традиционная акция "Ночь-музеев-2018"
Неизвестные памятники Брянска
Скамейка примирения в парке у ДК железнодорожников в Фокинском районе Брянска.
Владимир Путин побывал в новом перинатальном центре в Брянске.
В Брянске провожают Масленицу. Фото: Владимир ГОРОВЫХ.
Зимнее утро в Брянске
В Брянске украсили главную елку города
В Брянск привезли главную новогоднюю елку.
В Брянске в конце октября выпал первый снег.
День города в Брянске
Вот таких сказочных персонажей можно увидеть в парке "Юность".
Акция "Бессмертный полк" в Брянске
Весна в Брянске - вишня цветет. ФОТО: Наталья СЕДНЕВА.
Юрий Гагарин в Брянске, 1966 год.
Первый общегородской субботник в Брянске 9 апреля
Конец марта на Брянщине...
Масленица: в Брянске проводили зиму и встретили весну.
В Брянск привезли частицу мощей святой Матроны Московской
В Брянске прошла "Лыжня России" ФОТО: Владимир ГОРОВЫХ.
Знаменитому парку Толстого в Брянске в июне исполнится 80 лет
Крещенские купания в Брянске-2016.
Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Брянске-2015
Главная елка Брянска
В Брянске отпраздновали 85-летие ВДВ