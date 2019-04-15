Фото дня - Брянск

В Брянске в локомотивном депо установили новый памятник-паровоз

В Брянске убирают первый снег

Пожарная часть №1 на улице Советской в Брянске.

В Брянске прошла традиционная акция "Ночь-музеев-2018"

Неизвестные памятники Брянска

Скамейка примирения в парке у ДК железнодорожников в Фокинском районе Брянска.

Владимир Путин побывал в новом перинатальном центре в Брянске.

В Брянске провожают Масленицу. Фото: Владимир ГОРОВЫХ.

Зимнее утро в Брянске

В Брянске украсили главную елку города

В Брянск привезли главную новогоднюю елку.

В Брянске в конце октября выпал первый снег.

День города в Брянске

Вот таких сказочных персонажей можно увидеть в парке "Юность".

Акция "Бессмертный полк" в Брянске

Весна в Брянске - вишня цветет. ФОТО: Наталья СЕДНЕВА.

Юрий Гагарин в Брянске, 1966 год.

Первый общегородской субботник в Брянске 9 апреля

Конец марта на Брянщине...

Масленица: в Брянске проводили зиму и встретили весну.

В Брянск привезли частицу мощей святой Матроны Московской

В Брянске прошла "Лыжня России" ФОТО: Владимир ГОРОВЫХ.

Знаменитому парку Толстого в Брянске в июне исполнится 80 лет

Крещенские купания в Брянске-2016.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Брянске-2015

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В Брянске отпраздновали 85-летие ВДВ