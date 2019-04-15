Фотогалереи
Фото дня - Брянск

В Брянске в локомотивном депо установили новый памятник-паровоз

На выходных, 17-18 ноября, на Брянщине выпал первый в этом году снег. Коммунальщики вышли на уборку городских парков, скверов и тротуаров, кто с вениками, кто с лопатами. А на проспекте Ленина трудится вот такой "дорожный пылесос". Всегов  городе 10 таких компактных машин.

В Брянске убирают первый снег

Сотрудники МЧС в Брянске устроили для детей познавательную акцию и показали, как работают пожарные машины.

Пожарная часть №1 на улице Советской в Брянске.

Присоединился к всероссийской акции и Брянский краеведческий музей. Он работал бесплатно для посетителей в субботу, 19 мая. Для взрослых и малышей подготовили квест, мастер-классы, концерт, встречу с поэтом, выступление фокусника и многое другое.

В Брянске прошла традиционная акция "Ночь-музеев-2018"

18 апреля отмечают Международный день памятников. Скульптуру "Преодоление" установили в 2012 году возле здания УФССП по Брянской области на улице Дуки. Памятник изображает девушку судебного пристава на работе. Автором композиции стал брянский скульптор Сергей Карацуба.

Неизвестные памятники Брянска

Вот такая ажурная кованая «скамейка примирения» появилась в парке у ДК железнорожников в Фокинском районе Брянска. А рядом с ней установили белоснежное «дерево любви». Так что, возможно, этот уголок станет любимым местом молодоженов.

Скамейка примирения в парке у ДК железнодорожников в Фокинском районе Брянска.

8 марта президент Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Брянской области. В рамках которого встретился с сотрудницами перинатального центра.

Владимир Путин побывал в новом перинатальном центре в Брянске.

Масленица идет, блины с медом несет!

В Брянске провожают Масленицу. Фото: Владимир ГОРОВЫХ.

Конец января, морозное утро в Брянске: на улице минус 15...

Зимнее утро в Брянске

23 декабря в Брянске в "круглом" сквере торжественно открыли главную городскую елку.

В Брянске украсили главную елку города

В Брянск привезли главную новогоднюю елку.

В Брянск в конце октября пришла зима - в четверг выпал первый снег. Правда, на улице плюсовая температура и снежок быстро тает. Фото: Марина АНТОНОВА.

В Брянске в конце октября выпал первый снег.

17 сентября наш  Брянск отметил 1031-й день рождения.  Начался праздник с красочного парада, который прошел по проспекту Ленина. В этот раз для горожан особый сюрприз приготовили пожарные. Они продемонстрировали образцы одежды и техники огнеборцев разных времен. По проспекту проехал конно-бочечный ход – такие тушили пожары вплоть до начала прошлого века. Был здесь и первый отечественный пожарный автомобиль на базе знаменитой «полуторки», и современные пожарные машины. Фото: Владимир ГОРОВЫХ.

День города в Брянске

Парк «Юность» в Володарском районе самый молодой в Брянске. Ему всего 36 лет. Состоит из двух частей. Первая - сквер, где можно погулять по тенистым аллеям, посидеть на гигантском троне и покачаться на качелях. Вторая – детский городок аттракционов.  Парк не менялся долгие годы. Зато теперь его не узнать.

Вот таких сказочных персонажей можно увидеть в парке "Юность".

Акция "Бессмертный полк" в Брянске

Весна в Брянске - вишня цветет. ФОТО: Наталья СЕДНЕВА.

Весна в Брянске - вишня цветет. ФОТО: Наталья СЕДНЕВА.

В  66-м году первый космонавт планеты побывал на Брянщине. Редким снимком из личного архива, запечатлевшим этот визит, поделился с пресс-службой горсовета  брянец Александр Гуллит. На фото Юрий Гагарин проезжает по проспекту Московскому в Фокинском районе, рядом с заводом «Литий».

Юрий Гагарин в Брянске, 1966 год.

На городской субботник в Брянске вышли больше 14 тысяч горожан. Фото: пресс-служба Брянской горадминистрации.

Первый общегородской субботник в Брянске 9 апреля

Конец марта на Брянщине...

В воскресенье, 13 марта, в Брянске праздновали Масленицу: зиму провожали, весну встречали.

Масленица: в Брянске проводили зиму и встретили весну.

В Брянск привезли частицу мощей святой Матроны Московской

5500 брянцев поучаствовали во Всероссийской гонке «Лыжня России».  На этот раз соревнования прошли на Кургане Бессмертия. Оттепель и мокрый дождь не особо помешали любителям лыжного спорта. В номинации «Самый юный участник» победили Иван Аркашов и София Горезина (3 и 4 года). В номинации «Самый опытный спортсмен» - Виктор Ефимов и Надежда Митина (80 и 81 год). ФОТО: Владимир ГОРОВЫХ.

В Брянске прошла "Лыжня России" ФОТО: Владимир ГОРОВЫХ.

Весной к юбилею в парке Толстого планируют запустить отреставрированную «Водяную мельницу». Сейчас здесь обновляют коммуникации, которые заложили еще в 1985 году.

Знаменитому парку Толстого в Брянске в июне исполнится 80 лет

На Крещение 19 января в Брянске в трех купелях искупались больше четырех тысяч человек. А всего по области окунуться в ледяную воду решились около 14 тысяч человек. Поскольку в этом году Крещение выпало на рабочий вторник, большинство пришли к прорубям в ночь с 18 на 19 января.

Крещенские купания в Брянске-2016.

Традиционный – уже восьмой по счету - парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в центре Брянска в пятницу, 25 декабря. К 10 утра на Театральной площади здесь начали собираться сказочные персонажи: Дед Морозы и Снегурочки, снеговики, кикиморы... Всего 50 новогодних волшебников. Не обошлось, конечно, без символа будущего года - Обезьянки.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Брянске-2015

В Брянске в сквере Карла Маркса установили главную городскую елку. Высота зеленой красавицы - 17 метров, возраст - 34 года. Привезли ее на этот раз из Дятькова. Официальное открытие главной елки Брянска назначено на 25 декабря.

Главная елка Брянска

В воскресенье, 2 августа, воздушная пехота отметила юбилей – 85 лет ВДВ! В Брянске основное действо развернулось в полдень на лугу за Понтонным мостом. Десантники соревновались в сборке-разборке автомата, в армрестлинге, метании саперной лопатки… И конечно же – в перетягивании каната. ФОТО: Мария ДЕДКОВА.

В Брянске отпраздновали 85-летие ВДВ
Новости 24
В Брянске с 17 апреля начнут принимать документы для получения путевок в летние лагеря
В Брянске задержали десять проституток и двух сутенеров
Брянцев пригласили на бесплатные орнитологические экскурсии в заповедник
В Брянске в локомотивном депо установили новый памятник-паровоз
Еще одну экс-сотрудницу департамента строительства Брянской области осудили за мошенничество
В Супоневе в буфете на улице Ленина произошло убийство
Брянский спортсмен Егор Климонов стал «серебряным» призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике
В Брянске возле детсадов «Солнышко» и «Родничок» пройдут сплошные проверки водителей
Крупным брянским гостиницам присвоят «звезды»
В Брянске на ремонт канализационных коллекторов потратят 236 миллионов рублей
Нам сверху видно все, ты так и знай!
В брянском городе Фокино прошел митинг против сжигания мусора в печах цементного завода
В Брянске износ троллейбусов составил 98 процентов
Хотим жить как в Европе, а получатся, как в … Брянске
В России началось серийное производство ракетного комплекса на базе брянских шасси
В Брянской области выросла цена на минимальный набор продуктов
На трассе в Клетнянском районе опрокинулась легковушка: водителя госпитализировали
Из Брянска до аэропорта пустили новую маршрутку