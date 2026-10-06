Российские ученые создали первую отечественную вакцину против инфекционной анемии цыплят

Ученые ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») завершили разработку первой в России вакцины против инфекционной анемии цыплят, направленной на профилактику заболевания в племенных и товарных птицеводческих хозяйствах различного направления выращивания.

30 сентября 2026 года препарат успешно прошел государственную регистрацию на территории РФ.

Разработка велась на основе актуальных, эпизоотически значимых штаммов вируса инфекционной анемии цыплят, что позволяет рассчитывать на формирование эффективного и стабильного иммунного ответа у вакцинированной птицы в условиях промышленного содержания.

Иммунизации подлежат цыплята с 6-недельного возраста. Вакцину применяют однократно перорально (методом выпаивания) с питьевой водой. Препарат вызывает формирование иммунного ответа у цыплят к возбудителю инфекционной анемии цыплят через 21-28 суток после однократного применения, который сохраняется не менее 9 месяцев.

Создание первой отечественной вакцины против инфекционной анемии цыплят стало важным шагом в развитии российской ветеринарной биофармацевтики, что позволит повысить устойчивость птицеводческой отрасли и укрепить технологическую независимость страны в сфере ветеринарных препаратов.

Справочно. Инфекционная анемия цыплят остается одной из наиболее значимых вирусных болезней в промышленном птицеводстве. Заболевание широко распространено, отличается высокой контагиозностью и может протекать как в клинической, так и субклинической форме, что существенно осложняет его своевременное выявление.

Особую опасность вирус представляет для молодняка, особенно в первые недели жизни, когда иммунная система цыплят еще не сформирована. Возбудитель инфекционной анемии поражает кроветворную и иммунную системы. Заболевание приводит к развитию анемии, иммунодефицитных состояний, угнетению роста и повышенной восприимчивости к вторичным инфекциям. В ряде случаев отмечается повышенный падеж молодняка. Даже при отсутствии ярко выраженной клинической картины инфекция негативно сказывается на общем состоянии птицы и эффективности вакцинации против других заболеваний.

Для птицеводческих хозяйств инфекционная анемия цыплят представляет серьезную экономическую угрозу. Заболевание может приводить к снижению продуктивности, увеличению затрат на ветеринарные мероприятия, росту отхода птицы и ухудшению качества конечной продукции. Кроме того, наличие вируса в стаде осложняет эпизоотическую ситуацию и требует дополнительных мер биологической защиты.

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