В Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» пояснили, почему грибы и ягоды подлежат обязательной лабораторной проверке на радионуклиды

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Осень – долгожданная пора для любителей «тихой охоты». Леса манят обилием грибов и ягод, но именно дикорастущие лесные дары остаются одним из главных накопителей радиоактивного цезия-137.

Цезий-137 – одни из главных техногенных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Этот радионуклид обладает значительной подвижностью и долгим периодом полураспада, при этом он способен хорошо растворятся в жидкостях, в том числе в крови человека и переносится по всему организму.

Основной механизм накопления цезия-137 в грибах связан с его химическим сходством с калием. Калий жизненно необходим грибнице, и поскольку цезий является его «двойником», грибы по ошибке активно поглощают и накапливают его вместо калия.

Основной путь поступления цезия-137 в плодовое тело гриба — через мицелий, который всасывает этот элемент из лесной подстилки и почвы. Помимо этого, у некоторых видов радиоцезий может транспортироваться из заражённой древесины к основанию ножки.

Грибы — рекордсмены по поглощению техногенного цезия-137. Его концентрация в них может быть в 20 раз и более выше, чем в окружающей почве.

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

По способности накапливать радиоактивный цезий-137 съедобные грибы разделяются на слабо-накапливающие (опята, вешенки), средне-накапливающие (лисичка настоящая, белый гриб, подосиновик красный и желто-бурый, подберезовик), сильно-накапливающие (груздь белый и черный, волнушка белая и розовая, сыроежки) и грибы-аккумуляторы или «накопители» (масленок зернистый, масленок обыкновенный, масленок лиственный, польский гриб, моховик желто-бурый, моховик зеленый, свинушка). В шляпках грибов цезия-137 обычно больше, чем в ножке. Это правило особенно характерно для грибов с хорошо развитой ножкой, таких как белый гриб, подберёзовик, подосиновик, в их шляпках концентрация радионуклидов в 1,5–2 раза выше, чем в ножках.

У лесных ягод механизм накопления проще: радионуклиды из почвы поступают в растение через корневую систему вместе с водой и питательными веществами. Ключевой фактор — глубина корней. Поскольку основная масса радионуклидов после выпадений сосредоточена в верхнем слое почвы (до 5–10 см) и мигрирует вглубь крайне медленно, наибольшие концентрации цезия накапливают те ягоды, чья корневая система расположена близко к поверхности.

По способности накапливать цезий-137 лесные ягоды располагаются в следующем убывающем порядке: клюква → черника → голубика → малина → земляника. В целом ягоды накапливают цезий-137 на порядок слабее, чем грибы. Как и у грибов, в плодах ягод концентрация радиоцезия-137 выше, чем в стеблях.

В Российской Федерации допустимый уровень удельной активности цезия-137 в грибах и дикорастущих ягодах установлен Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и составляет для ягод дикорастущих - 160 (800 для сушёных) Бк/кг; для грибов 500 (2500 для сушеных) Бк/кг.

С начала сезона в Брянскую испытательную лабораторию Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступили по 6 проб белых грибов и ягод брусники для испытаний по показателям качества и безопасности. Дикорастущую продукцию исследовали на содержание свинца, кадмия, мышьяка, ртути, пестицидов, патогенных микроорганизмов, а также цезия-137. Все исследованные образцы соответствуют действующим нормативам.

Отсутствие превышений в проверенных образцах не гарантируют безопасность всей продукции. Радионуклиды и тяжелые металлы распределяются в почве и лесной подстилке неравномерно, а различные виды грибов и ягод накапливают их с разной интенсивностью. Внешне загрязнённый продукт ничем не отличается от чистого, поэтому лабораторный контроль должен оставаться обязательной мерой в период осеннего сбора лесных даров.

Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследований можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная д. 7. Тел. 8(4832)32-77-17, почта: bmvl32@fsvps.gov.ru.

Реклама. Рекламодатель: "ВНИИЗЖ". Токен:2W5zFJa7NQy