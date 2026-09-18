В Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» отметили 83-ю годовщину освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и День города

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» прошли мероприятия, приуроченные к празднованию 83-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и 1041-летию со дня основания города. Коллектив принял активное участие в городских торжествах, а также организовал праздничную программу для сотрудников и их детей.

В преддверии праздника сотрудники филиала провели традиционный осенний субботник. Они привели в порядок территории, прилегающие к учреждению, украсили фасады зданий праздничными перетяжками, внеся свой вклад в благоустройство родного города и создание праздничной атмосферы.

17 сентября в день празднования Дня города коллектив учреждения посетил митинг на площади Партизан. В мероприятии приняли участие руководители города и области, депутаты Брянской областной Думы, представители исполнительных органов власти, почетные гости, жители города Брянска. Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания. Эта церемония стала данью глубокого уважения героям, которые отдали свои жизни за свободу и независимость родного края.

По традиции коллектив Брянского филиала отправился в Фокинский район города Брянска, чтобы возложить цветы к памятнику воинам 11-й гвардейской армии Брянского фронта – легендарному танку Т-34. Алые гвоздики, возложенные к постаменту – эти простые, но такие важные действия стали символом глубокой признательности и напоминанием о великом подвиге советского народа.

Праздничные мероприятия продолжились в стенах учреждения. Директор филиала собрал коллектив и тепло поздравил коллег с Днём города. Он отметил важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений, а также пожелал сотрудникам благополучия, успехов и мирного неба над головой.

В рамках праздничной программы состоялось торжественное награждение детей сотрудников филиала, принявших участие в конкурсе детского рисунка «Профессия моих родителей». Этот творческий конкурс проходил летом среди филиалов учреждения. Дети сотрудников Брянского филиала также приняли активное участие в конкурсе и предоставили 9 рисунков. Конкурсанты потрудились на славу, используя весь свой творческий потенциал. Один из юных художников – Таршиков Лев занял почетное 3-е место. Всем участникам были вручены грамоты и памятные призы.

Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжает традиции, направленные на сплочение коллектива, сохранение памяти о героическом прошлом Брянщины и воспитания уважения к истории своей страны.

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