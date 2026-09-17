Учебный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Брянске приглашает специалистов на курс «Физико химические методы исследования молока и молочной продукции»
Обучение пройдет с 28 по 30 сентября 2026 года.
На курсе вы:
-освоите ключевые методы анализа молочной продукции;
-научитесь определять содержание белков (метод Кьельдаля), массовую долю жира (кислотный метод), лактозу в сухих продуктах и многое другое;
-разберётесь в методиках контроля достоверности результатов и оценке пригодности методов;
-закрепите знания на практических занятиях.
По итогам обучения и аттестации вы получите удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
+7 (4832) 32 77 17 (доб. 157)
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