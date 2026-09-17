Фото: ФГБУ ""ВНИИЗЖ.

Учебный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Брянске приглашает специалистов на курс «Физико химические методы исследования молока и молочной продукции»

Обучение пройдет с 28 по 30 сентября 2026 года.

На курсе вы:

-освоите ключевые методы анализа молочной продукции;

-научитесь определять содержание белков (метод Кьельдаля), массовую долю жира (кислотный метод), лактозу в сухих продуктах и многое другое;

-разберётесь в методиках контроля достоверности результатов и оценке пригодности методов;

-закрепите знания на практических занятиях.

По итогам обучения и аттестации вы получите удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

uc32@arriah.ru

+7 (4832) 32 77 17 (доб. 157)

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