Более 24 тысяч исследований провели специалисты Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках селекционного контроля качества молока

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

С начала 2026 года специалистами отдела серологии и лептоспироза Брянской испытательной лаборатории Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведено более 24 тысяч исследований сырого молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка ультразвуковым экспресс-методом.

Проведение исследований молока по данным показателям позволяет племенным и товарным хозяйствам проводить анализ качества молока каждой коровы, повысить эффективность селекционно - племенной работы на предприятии и получить информацию о сбалансированности рациона животного с возможностью дальнейшей корректировки программы кормления.

Контроль массовой доли жира и белка в молоке является фундаментальной задачей для всей молочной отрасли. От этих двух показателей зависят пищевая ценность продукта, его технологические свойства, и, в конечном счёте, здоровье потребителей.

Жир — самый энергоёмкий и вариабельный компонент молока. Его содержание колеблется в широких пределах (от 2,5 до 6% и выше) в зависимости от породы, стадии лактации, кормления и сезона. Жир определяет вкус, консистенцию и выход таких продуктов, как сливки, масло, сыры.

Белок (в первую очередь казеин и сывороточные белки) — ценнейший компонент, определяющий пищевую и биологическую ценность молока, а также выход творога, сыра и белковых концентратов. Содержание белка более стабильно (обычно 2,8–3,5%), но его снижение ниже базисной нормы (например, 3,0%) сигнализирует либо о фальсификации (разбавлении водой, добавлении сухого обезжиренного молока), либо о нарушении здоровья стада. Для сыроделия и производства детского питания белок — критический параметр, поэтому его точное и быстрое определение не менее важно, чем жира.

Лабораторные исследования молока на массовую долю жира и белка ультразвуковым методом — это не просто удобная техническая опция, а необходимое условие эффективного функционирования современного молочного производства. Без быстрого и достоверного определения этих показателей невозможно обеспечить стабильное качество готовой продукции и защитить потребителя от фальсификата. Ультразвуковой метод остаётся одним из самым рациональным инструментом для массового входного контроля, позволяя анализировать каждую партию молока, а не выборочные пробы.

Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит исследования молока по различным показателям качества и безопасности, среди которых определение остаточных количеств ветеринарных препаратов, выявление патогенных микроорганизмов, растительных жиров, определение содержания соматических клеток, массовой доли жира и массовой доли белка.

Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследований молока можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8 (4832) 92-17-40, почта: bmvl32@fsvps.gov.ru.

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