В Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверяют семена озимых культур на всхожесть

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В период осенней посевной кампании образцы семян озимых культур поступают в Брянскую испытательную лабораторию Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» ежедневно. В связи с этим количество исследований на определение всхожести семян возросло в несколько раз в равнении с межсезоньем.

На сегодняшний день специалистами отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян лаборатории филиала проанализировано более 1500 проб семян различных культур, из которых 400 - на показатель «всхожесть». Все партии семян, прошедшие проверку, признаны кондиционными и соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия».

Проверка всхожести – один из основных показателей продуктивности сельскохозяйственной культуры. Что же такое всхожесть семян и как определяют данный показатель рассказывает агроном отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Наталья Левшакова.

Что понимают под всхожестью семян?

По этому показателю определяют пригодность семян к посеву, нормы высева. Всхожесть семян определяется в лабораторных условиях в соответствии с требованиями нормативно - технической документации. Семена с высокой всхожестью при правильной технологии выращивания дают быстрые, дружные и здоровые всходы. Семена, всхожесть которых не удовлетворяет требованиям стандарта, к посеву не допускаются.

Как определяют показатель «всхожесть»?

В лабораторных условиях всхожесть семян различных культур определяют в соответствии с действующими ГОСТами. Для этого из фракции очищенных семян отбирают подряд четыре пробы по 50-100 семян. Проращивают их от 7 до 10 суток в термостате с температурным режимом около 20 °С - 30 °С в специальных растильнях, заполненных увлажненным прокаленным песком, или чашках Петри, дно которых простилают увлажненной фильтровальной бумагой.

Как устанавливают всхожесть семян?

Всхожесть выражают процентным отношением количества семян, которые проросли, к общему количеству высеянных. Всхожесть свежих семян равна примерно 85-95% от общего количества, со временем она становится ниже. В зависимости от культуры она падает на определенную долю процентов в течение некоторого времени.

Когда семена высеваются в открытый грунт, условия для их всхожести будут еще более суровыми. По полученным цифрам можно будет ориентироваться о том, какая будет всхожесть семян в реальных условиях открытого грунта (то есть определяют полевую всхожесть).

С проблемой плохой всхожести семян сталкиваются многие аграрии. Очень часто на рынке представлено много некачественного семенного материала без соответствующих документов. Чтобы рассчитать нормы высева и быть уверенными в том, что семена взойдут, специалисты отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» рекомендуют аграриям проводить исследования семян различных культур на посевные качества, в том числе на показатель «всхожесть».

Получить подробную информацию или оставить заявку на проведение исследований можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 7. Тел. 8 (4832) 92-17-40, почта: bmvl32@fsvps.gov.ru.

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