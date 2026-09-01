Фото: Иван ВИСЛОВ.

В Брянской области молодого мопедиста осудят за повторную пьяную езду. Фигурантом уголовного дела стал 23-летний житель Стародубского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Из материалов уголовного дела известно, что 4 июля этого года молодой человек, уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль принадлежащего ему мопеда «Росер RC 50» после употребления алкоголя, - рассказали в прокуратуре. - На улице Школьной в поселке Десятуха его остановил инспектор ДПС.

Уголовное дело направили в Стародубский районный суд. На мопед наложен арест для обеспечения возможной конфискации в доход государства.