В Медовый спас специалисты Брянской испытательной лаборатории Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» напоминают о важности лабораторных исследований мёда

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

14 августа православные христиане отмечают Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня, в народе известное как Медовый Спас. В этот день принято освящать мёд свежего сбора, после чего он становится главным угощением праздничного стола.

Специалисты Брянской испытательной лаборатории напоминают, что лабораторный контроль мёда остается главным инструментом подтверждения его качества и безопасности. Пасечникам рекомендуется проводить регулярные исследования своей продукции, а покупателям – не стесняться запрашивать протоколы испытаний у продавцов, так как под видом «домашнего» или «фермерского» меда нередко зачастую скрывается фальсификат.

Мёд – продукт с высокой биологической ценностью, но одновременно благоприятная среда для накопления вредных веществ. Пчёлы собирают нектар с растений, которые могут быть обработаны пестицидами, а самих насекомых нередко лечат антибиотиками. Кроме того, недобросовестные производители добавляют сахарные сиропы, патоку, крахмал и ароматизаторы, чтобы увеличить объем и снизить себестоимость продукта. Такой мёд не только теряет целебные свойства, но и может навредить здоровью людей с диабетом, аллергией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

За летний период специалистами лаборатории было проведено более 80 исследований мёда свежего сбора на соответствие требованиям ГОСТов и технических регламентов Таможенного союза из разных регионов России. Проверка охватила ключевые показатели качества и безопасности, включая массовую долю воды, диастазное число, содержание сахарозы, патогенных микроорганизмов, КМАФАнМ, БГКП, наличие остаточных количеств пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов и другие.

Нарушений не выявлено, что свидетельствует о высоком качестве отечественной продукции. Это особенно важно в Медовый Спас, когда спрос на мёд традиционно возрастает.

В этот светлый праздник специалисты Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» поздравляют всех с Медовым Спасом и желают, чтобы на вашем столе был только настоящий, чистый и благословенный мёд.

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