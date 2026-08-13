С начала 2026 года Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» выдала 212 протоколов со знаком ILAC MRA

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

С начала 2026 года Брянской испытательной лабораторией Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» выдано 212 протоколов испытаний с комбинированным знаком ILAC MRA для отправки за рубеж мясной (мясо говядины и свинины, колбасные изделия, продукты мясные варено-копченые, консервы), молочной (молоко коровье, творог, сливки пастеризованные) и рыбной (консервы, пресервы, палочки, икра) продукции, а также салатов и закусок.

Большинство партий продукции направлены в страны Азии и Ближнего Востока.

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) является международной организацией для органов по аккредитации. В 2021 году Федеральной службой по аккредитации одобрено использование Брянской испытательной лабораторией комбинированного знака ILAC MRA.

Каждый протокол со знаком ILAC MRA подтверждает безопасность и качество экспортируемой продукции, а также является пропуском на международные рынки.

Использование комбинированного знака ILAC MRA свидетельствует о выполнении Брянской испытательной лабораторией требований и условий соглашений и договоренностей, заключенных Федеральной службой по аккредитации с органами по аккредитации иностранных государств, международными организациями по аккредитации и иными, действующими в сфере оценки соответствия, иностранными организациями и признается более чем в 100 странах мира.

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