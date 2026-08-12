Специалисты Брянской испытательной лаборатории Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили сальмонеллы в пищевой продукции

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Обеспечение безопасности для потребителя выпускаемых продуктов питания – одна из задач пищевой промышленности. В жаркую погоду создаются благоприятные условия для развития и размножения микроорганизмов в мясной продукции, в том числе одного из наиболее опасных возбудителей кишечных инфекций патогенной бактерии рода Salmonella.

В июле месяце текущего года в отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступили 1269 проб мясных продуктов, мяса птицы и полуфабрикатов из мяса птицы. Специалистами отдела обнаружены патогенные микроорганизмы - бактерии рода Salmonella в 2-х образцах (бедро цыплят-бройлеров, печень говяжья).

Сведения по факту выявления несоответствий внесены в компонент ФГИС «ВетИС» «Веста» и доведены до заказчиков исследований.

В настоящее время известно более 2500 бактерий, относящихся к роду Salmonella. Эти бактерии относятся к патогенным микроорганизмам и вызывают у человека острое инфекционное заболевание – сальмонеллез, сопровождающееся высокой температурой (до 41 С), диареей, сильной интоксикацией.

Основным путем заражения человека является употребление в пищу продуктов, в основном мясных и молочных, в которых содержатся патогенные микроорганизмы. Особого внимания заслуживают данные о выживаемости сальмонелл в пищевых продуктах: в молоке они сохраняются до 20 дней, в кефире и пиве — до 2 месяцев, в сливочном масле — до 4 месяцев, в сырах — до 1 года. Важно отметить их длительную сохранность в мясе и колбасных изделиях — до 2-4 месяцев (в замороженном мясе — около 6 месяцев, в тушках птиц — более 1 года).

Сальмонеллы в продуктах питания могут не только длительное время сохраняться, но и интенсивно размножаться при нарушениях условий и сроков хранения. Например, при комнатной температуре количество патогенных бактерий в мясе через сутки увеличивается в 140 раз. При этом сальмонеллы не изменяют внешнего вида, цвета, запаха, вкуса пищи.

Специалисты испытательной лаборатории проводят микробиологические исследования по выявлению патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в пищевых продуктах в соответствии с областью аккредитации, с использованием утвержденных методик

Узнать подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследований можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 7. Тел. 8 (4832) 92-17-40, почта: bmvl32@fsvps.gov.ru.

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