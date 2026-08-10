Почему летом плодовым культурам необходим лабораторный контроль, рассказали в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

С начала 2026 года специалистами Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели более 1 000 микологических исследований плодовых культур. Большинство проб традиционно поступили в летние месяцы – период, когда сады особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями.

В лаборатории рассказали, почему регулярный фитосанитарный мониторинг в летний период является решающим фактором в борьбе за качество и сохранность будущего урожая и дали рекомендации аграриям на вторую половину лета.

Зачем проводить лабораторные исследования летом?

Лето – период активной вегетации, цветения, формирования завязей и налива плодов. Одновременно - это пик развития большинства грибковых инфекций. Сочетание тепла, осадков и росы создает идеальные условия для прорастания спор и стремительного распространения патогенов. Многие заболевания плодовых культур, например, бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) развиваются скрыто. С момента зарождения до появления видимых симптомов может пройти несколько недель. Без лабораторного контроля заболевание часто замечают слишком поздно, когда плоды начали портится.

Что именно проверяют в лаборатории?

Чаще всего в летний период специалисты отдела исследуют: листья с подозрительными пятнами, налетом или деформацией, завязи и молодые плоды с признаками увядания и гнили, побеги с некрозами и усыханием. Лабораторные исследования позволяют обнаружить патоген на ранней стадии (до появления внешних признаков на плодах и листьях), точно определить вид возбудителя (монилиоз, парша, мучнистая роса, плодовая гниль и др.), тем самым снизив потери урожая при хранении.

Август и сентябрь - основная пора сбора урожая на приусадебных участках и садах. От того, когда и как был произведен сбор, зависит качество плодов и их лежкость. Специалисты лаборатории советуют сельхозпроизводителям и садоводам усилить контроль в период налива и созревания семечковых (яблоня, груша) и косточковых (вишня, слива, персик) культур. При сборе необходимо обращать внимание на внешний вид плодов. Они могут быть заражены различными заболеваниями, в том числе опасным карантинным возбудителем бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola).

Раннее выявление фитопатогена увеличивает шансы агрария на оперативное и качественное решение этой проблемы. И здесь в ряд с традиционными микологическими исследованиями уже давно и по праву встала ПЦР-диагностика. Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит исследования методом полимиразной цепной реакции (ПЦР), что позволяет обнаруживать ДНК/РНК различных болезней растений и идентифицировать фитопатоген в подкарантинной продукции.

Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследований можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 7. Тел. 8 (4832) 92-17-40, почта: bmvl32@fsvps.gov.ru.

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