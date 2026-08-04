В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили безопасность готовых кормов и кормовых добавок на общую токсичность

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В период с 1 по 31 июля 2026 года в Брянскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступили 244 образца кормов, комбикормов и комбикормового сырья для исследований по различным показателям безопасности, из которых 35 проб - на определение общей токсичности.

Специалисты отдела бактериологии БрянскИЛ проводили испытания на соответствие ГОСТ 31674-2012 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье» экспресс-методом на простейших (Stylonychia mytilus) и арбитражным методом на теплокровных животных (кролики, белые мыши). Объектами контроля стали образцы готовых сухих и влажных кормов, комбикормов, а также кормовых добавок на основе мясокостной муки, рыбного сырья и гидролизатов животного белка.

Результаты всех проверенных образцов оказались отрицательными. Токсического воздействия на тест-организмы не зафиксировано. Это подтверждает соответствие кормов и добавок установленным требованиям безопасности и их готовность к реализации и применению в рационах домашних и сельскохозяйственных животных.

Для справки: общая токсичность – свойство кормов и кормовых добавок, характеризующее содержание токсичных веществ выше допустимого уровня, которое может вызвать заболевание или гибель животных. Отравления вызывают отдельные ядовитые растения, ядовитые семена, кормовые средства с заведомо известными токсическими свойствами при их неправильном применении, а также корма, загрязненные отдельными агрохимикатами. Кроме того, отравления могут возникнуть при использовании корма, контаминированного микробами, микроскопическими грибами, продуцирующими микотоксины и пр.

Общая токсичность в кормах и кормовых добавках для всех видов животных не допускается, токсичные корма не подлежат скармливанию.

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